اعلام العدو: محاولة دهس عند مفرق “غيتي أفيشار” في الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2025 - 17:48

اعلام العدو: محاولة دهس عند مفرق “غيتي أفيشار” في الضفة الغربية

منذ 8 mins 30 January، 2025
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