مراسل المنار: مسيرة اسرائيلية معادية اطلقت صاروخين على 3 اليات بوكلن في بلدة الطيبة كانت تشارك في البحث عن جثامين الشهداء – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2025 - 17:48

مراسل المنار: مسيرة اسرائيلية معادية اطلقت صاروخين على 3 اليات بوكلن في بلدة الطيبة كانت تشارك في البحث عن جثامين الشهداء

منذ 33 mins 30 January، 2025
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