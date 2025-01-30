الجهاد الاسلامي: هذا العدوان المفتوح على شعبنا في الضفة المحتلة ينبىء بمرحلة جديدة من التهويد والاستيطان في إطار مخطط الضم الذي تسعى إليه الحكومة النازية في الكيان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 30 2025 - 00:46

الجهاد الاسلامي: هذا العدوان المفتوح على شعبنا في الضفة المحتلة ينبىء بمرحلة جديدة من التهويد والاستيطان في إطار مخطط الضم الذي تسعى إليه الحكومة النازية في الكيان

منذ 20 mins 30 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة