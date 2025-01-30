حماس: ندعو جماهير شعبنا في الضفة والقدس والداخل المحتل للانخراط بكافة الوسائل في مقاومة الاحتلال وجنوده وميليشيات مستوطنيه ومواصلة تدفيعه ثمن جرائمه ورفع كلفة احتلاله لأرضنا ومقدساتنا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2025 - 00:46

حماس: ندعو جماهير شعبنا في الضفة والقدس والداخل المحتل للانخراط بكافة الوسائل في مقاومة الاحتلال وجنوده وميليشيات مستوطنيه ومواصلة تدفيعه ثمن جرائمه ورفع كلفة احتلاله لأرضنا ومقدساتنا

منذ 27 mins 30 January، 2025
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