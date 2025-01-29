«إدارة العمليات العسكرية» تعلن حل حزب البعث ومجلس الشعب والجيش والأجهزة الأمنية وجميع الفصائل المسلحة وإلغاء العمل بالدستور – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 29 2025 - 21:34

«إدارة العمليات العسكرية» تعلن حل حزب البعث ومجلس الشعب والجيش والأجهزة الأمنية وجميع الفصائل المسلحة وإلغاء العمل بالدستور

منذ 36 mins 29 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة