«إدارة العمليات العسكرية» تعلن تولي أحمد الشرع (الجولاني) رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2025 - 21:32

«إدارة العمليات العسكرية» تعلن تولي أحمد الشرع (الجولاني) رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية

منذ 38 mins 29 January، 2025
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