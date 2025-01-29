وسائل إعلام إسرائيلية: “إسرائيل” هاجمت لبنان مساء اليوم “رداً على خروقات حزب الله” ولا تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2025 - 21:32

وسائل إعلام إسرائيلية: “إسرائيل” هاجمت لبنان مساء اليوم “رداً على خروقات حزب الله” ولا تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية

منذ 1 ساعة 29 January، 2025
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