مراسل المنار: غارة من الطيران المسيّر الاسرائيلي على أطراف بلدة “يحمر الشقيف” جنوبي لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2025 - 19:52

مراسل المنار: غارة من الطيران المسيّر الاسرائيلي على أطراف بلدة “يحمر الشقيف” جنوبي لبنان

منذ 5 mins 29 January، 2025
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