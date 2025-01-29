الرئيس المكلف نواف سلام تفاهمت مع الرئيس عون وعلى تواصل يومي مع النواب ولن أتراجع عن المعايير التي اعتمدها لتشكيل الحكومة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 29 2025 - 19:52

الرئيس المكلف نواف سلام تفاهمت مع الرئيس عون وعلى تواصل يومي مع النواب ولن أتراجع عن المعايير التي اعتمدها لتشكيل الحكومة

منذ 35 mins 29 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة