رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: ندين بشدة الغارتين الإسرائيليتين اللتين استهدفتا مدينة النبطية مساء اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2025 - 22:36

رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: ندين بشدة الغارتين الإسرائيليتين اللتين استهدفتا مدينة النبطية مساء اليوم

منذ 1 ساعة 28 January، 2025
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