وزارة الصحة: 20 جريحاً في حصيلة محدثة من جراء غارة العدو الإسرائيلي هذا المساء على النبطية الفوقا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2025 - 22:36

وزارة الصحة: 20 جريحاً في حصيلة محدثة من جراء غارة العدو الإسرائيلي هذا المساء على النبطية الفوقا

منذ 1 ساعة 28 January، 2025
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