السيد إبراهيم أمين السيّد: هذه فرصة نادرة وتاريخيّة للوحدة ولو لمرّة واحدة نرمي بها ‌‏الأحقاد والصراعات والخلافات المصنّعة والمركّبة على مصالح الأعداء ونصنع سيادتنا ونفرضها ‌‏على الأعداء والأصدقاء – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2025 - 19:32

السيد إبراهيم أمين السيّد: هذه فرصة نادرة وتاريخيّة للوحدة ولو لمرّة واحدة نرمي بها ‌‏الأحقاد والصراعات والخلافات المصنّعة والمركّبة على مصالح الأعداء ونصنع سيادتنا ونفرضها ‌‏على الأعداء والأصدقاء

منذ 1 ساعة 28 January، 2025
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