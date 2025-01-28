السيد إبراهيم أمين السيّد: للعدو أقول هل علمت الآن أن جرائمك لم تصنع لك أيّ انتصار، وأن أسلحتك وقنابلك لم ‌‏تكتب لك سوى تاريخ الهزائم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2025 - 19:30

السيد إبراهيم أمين السيّد: للعدو أقول هل علمت الآن أن جرائمك لم تصنع لك أيّ انتصار، وأن أسلحتك وقنابلك لم ‌‏تكتب لك سوى تاريخ الهزائم

منذ 1 ساعة 28 January، 2025
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