قوات الاحتلال تشرع بتجريف وإحراق عدد من المباني والمنازل في منطقة المفيلحة غرب بلدة ميس الجبل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2025 - 16:26

قوات الاحتلال تشرع بتجريف وإحراق عدد من المباني والمنازل في منطقة المفيلحة غرب بلدة ميس الجبل

منذ 1 ساعة 28 January، 2025
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