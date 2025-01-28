أهالي كفركلا أعادوا فتح طريق الخردلي – مرجعيون بعد قطعها احتجاجًا على عدم السماح لهم بدخول البلدة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2025 - 16:26

أهالي كفركلا أعادوا فتح طريق الخردلي – مرجعيون بعد قطعها احتجاجًا على عدم السماح لهم بدخول البلدة

منذ 2 ساعة 28 January، 2025
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