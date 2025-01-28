النائب أمين شري: قرار تمديد مهلة الهدنة لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد وغير موجود في رزنامتنا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2025 - 14:54

النائب أمين شري: قرار تمديد مهلة الهدنة لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد وغير موجود في رزنامتنا

منذ 50 mins 28 January، 2025
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