عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شري: مواجهة الخروقات الإسرائيلية مسؤولية الدولة والمجتمع الدولي والأمم المتحدة والإدارة الأميركية التي تعتبر نفسها أحد رعاة الإشراف على الانسحاب الاسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2025 - 14:54

عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شري: مواجهة الخروقات الإسرائيلية مسؤولية الدولة والمجتمع الدولي والأمم المتحدة والإدارة الأميركية التي تعتبر نفسها أحد رعاة الإشراف على الانسحاب الاسرائيلي

منذ 51 mins 28 January، 2025
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