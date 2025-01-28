خمسة تلال حاكمة في الجنوب يسعى العدو للبقاء فيها دائما ويعمل جاهدا لإصدار تأييد أميركي لأجل ذلك وهي : جبل بلاط وتلة اللبونة وتلة العزية وتلة العويضة وتلة الحمامص – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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January 28 2025 - 14:52

خمسة تلال حاكمة في الجنوب يسعى العدو للبقاء فيها دائما ويعمل جاهدا لإصدار تأييد أميركي لأجل ذلك وهي : جبل بلاط وتلة اللبونة وتلة العزية وتلة العويضة وتلة الحمامص

منذ 51 mins 28 January، 2025
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