وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 47,354 شهيدا و111,563 جريحا منذ العدوان على قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2025 - 13:22

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 47,354 شهيدا و111,563 جريحا منذ العدوان على قطاع غزة

منذ 9 mins 28 January، 2025
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