جيش الاحتلال في بيانٍ رسمي: قسم إعادة التأهيل في وزارة الحرب استقبل أكثر من 15.000 جريح عسكري أصيبوا خلال الحرب – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2025 - 10:16

جيش الاحتلال في بيانٍ رسمي: قسم إعادة التأهيل في وزارة الحرب استقبل أكثر من 15.000 جريح عسكري أصيبوا خلال الحرب

منذ 1 ساعة 28 January، 2025
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