قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم أحياء في مدينة نابلس بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2025 - 04:02

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم أحياء في مدينة نابلس بالضفة الغربية

منذ 37 mins 28 January، 2025
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