رويترزعن مسؤول أمريكي: طائرة عسكرية أمريكية تحمل مهاجرين مرحلين حطت في غواتيمالا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 28 2025 - 00:44

رويترزعن مسؤول أمريكي: طائرة عسكرية أمريكية تحمل مهاجرين مرحلين حطت في غواتيمالا

منذ 4 mins 28 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة