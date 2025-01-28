قوات الإحتلال الإسرائيلي تغلق معظم مداخل مدينة الخليل في الضغة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2025 - 00:44

قوات الإحتلال الإسرائيلي تغلق معظم مداخل مدينة الخليل في الضغة الغربية

منذ 9 mins 28 January، 2025
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