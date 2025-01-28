سرايا القدس وكتائب القسام وكتائب الأقصى- شباب الثأر والتحرير: نخوض اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في مخيم طولكرم يتخللها تفجير عبوات ناسفة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 28 2025 - 00:44

سرايا القدس وكتائب القسام وكتائب الأقصى- شباب الثأر والتحرير: نخوض اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في مخيم طولكرم يتخللها تفجير عبوات ناسفة

منذ 28 mins 28 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة