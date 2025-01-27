وزارة الصحة اللبنانية : إصابة شخصين بجروح أحدهما بحالة حرجة جراء اعتداء قوات العدو على المواطنين في بلدة بني حيان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2025 - 13:54

وزارة الصحة اللبنانية : إصابة شخصين بجروح أحدهما بحالة حرجة جراء اعتداء قوات العدو على المواطنين في بلدة بني حيان

منذ 2 ساعة 27 January، 2025
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