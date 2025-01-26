وزارة الصحة اللبنانية: 15 شهيدا و83 جريحًا في حصيلة غير نهائية لاعتداءات العدو على المواطنين في الجنوب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 26 2025 - 15:02

وزارة الصحة اللبنانية: 15 شهيدا و83 جريحًا في حصيلة غير نهائية لاعتداءات العدو على المواطنين في الجنوب

منذ 7 mins 26 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة