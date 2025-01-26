الجيش اللبناني: استشهاد جندي وإصابة آخر في إطلاق نار من العدو الإسرائيلي في مروحين وميس الجبل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2025 - 13:28

الجيش اللبناني: استشهاد جندي وإصابة آخر في إطلاق نار من العدو الإسرائيلي في مروحين وميس الجبل

منذ 51 mins 26 January، 2025
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