رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان: أمام مشهد عودة أبناء البلدات الحدودية في الجنوب اللبناني ينكسر الطغاة ومشاريعهم التوسعية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2025 - 13:28

رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان: أمام مشهد عودة أبناء البلدات الحدودية في الجنوب اللبناني ينكسر الطغاة ومشاريعهم التوسعية

منذ 52 mins 26 January، 2025
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