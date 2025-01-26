الجيش اللبناني يدخل بلدة العديسة الجنوبية بعد أن دخلها الأهالي رغمًا عن جيش الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2025 - 13:28

الجيش اللبناني يدخل بلدة العديسة الجنوبية بعد أن دخلها الأهالي رغمًا عن جيش الاحتلال

منذ 58 mins 26 January، 2025
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