رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه: أهل الجنوب اليوم هم الرسالة الأقوى للمجتمع الدولي ليضغط على “إسرائيل” لتنفيذ القرارات الدولية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2025 - 13:28

رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه: أهل الجنوب اليوم هم الرسالة الأقوى للمجتمع الدولي ليضغط على “إسرائيل” لتنفيذ القرارات الدولية

منذ 1 ساعة 26 January، 2025
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