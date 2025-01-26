مراسل موقع “والاه” العبري: اللبنانيون يقتربون إلى مسافة الصفر من قوات الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 26 2025 - 13:28

مراسل موقع “والاه” العبري: اللبنانيون يقتربون إلى مسافة الصفر من قوات الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان

منذ 1 ساعة 26 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة