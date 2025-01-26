دخول الجيش اللبناني إلى الأحياء الغربية لميس الجبل بعد سقوط إصابات بين المواطنين العائدين برصاص قوات الإحتلال الإسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 26 2025 - 11:56

دخول الجيش اللبناني إلى الأحياء الغربية لميس الجبل بعد سقوط إصابات بين المواطنين العائدين برصاص قوات الإحتلال الإسرائيلي

منذ 7 mins 26 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة