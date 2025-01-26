الجيش اللبناني يدخل الى عيتا الشعب وينتشر داخلها بعد تراجع قوات الاحتلال الإسرائيلي ووصول الأهالي إليها – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2025 - 10:24

الجيش اللبناني يدخل الى عيتا الشعب وينتشر داخلها بعد تراجع قوات الاحتلال الإسرائيلي ووصول الأهالي إليها

منذ 37 mins 26 January، 2025
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