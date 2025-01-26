النائب حسن فضل الله من عيتا الشعب: ها هي معادلة الجيش والشعب والمقاومة فالمقاومة قاتلت هنا حتى اليوم الأخير والشعب حرر عيتا ويحرر الآن مارون وعيترون والشعب فتح الطريق للجيش – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2025 - 10:24

النائب حسن فضل الله من عيتا الشعب: ها هي معادلة الجيش والشعب والمقاومة فالمقاومة قاتلت هنا حتى اليوم الأخير والشعب حرر عيتا ويحرر الآن مارون وعيترون والشعب فتح الطريق للجيش

منذ 37 mins 26 January، 2025
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