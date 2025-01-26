الإعلام اللبناني : الجنوبيون يدخلون الى بلداتهم ويطلقون شعارات مؤيدة للمقاومة رغم تحذيرات جيش الإحتلال الإسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2025 - 08:50

الإعلام اللبناني : الجنوبيون يدخلون الى بلداتهم ويطلقون شعارات مؤيدة للمقاومة رغم تحذيرات جيش الإحتلال الإسرائيلي

منذ 8 mins 26 January، 2025
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