الجيش اللبناني يحمّل قوات العدو الاسرائيلي مسؤولية تأخير انتشاره في عدد من المراحل نتيجة المماطلة في الانسحاب ما يعقّد مهمة انتشاره جنوباً – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2025 - 05:46

الجيش اللبناني يحمّل قوات العدو الاسرائيلي مسؤولية تأخير انتشاره في عدد من المراحل نتيجة المماطلة في الانسحاب ما يعقّد مهمة انتشاره جنوباً

منذ 1 ساعة 26 January، 2025
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