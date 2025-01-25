مراسل المنار: قوات العدو تقوم بقطع كافة الطرقات المؤدية الى البلدات الحدودية من كفركلا الى كافة البلدات المشرفة على وادي السلوقي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2025 - 11:20

مراسل المنار: قوات العدو تقوم بقطع كافة الطرقات المؤدية الى البلدات الحدودية من كفركلا الى كافة البلدات المشرفة على وادي السلوقي

منذ 15 mins 25 January، 2025
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