قناة 12 العبرية: تم إبلاغ عائلات المجندات اللواتي سيتم الإفراج عنهن اليوم بأن عملية الإفراج من المتوقع أن تتم حوالي الساعة 12 ظهرًا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 25 2025 - 11:18

قناة 12 العبرية: تم إبلاغ عائلات المجندات اللواتي سيتم الإفراج عنهن اليوم بأن عملية الإفراج من المتوقع أن تتم حوالي الساعة 12 ظهرًا

منذ 44 mins 25 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة