مراسل المنار: تفجير كبير نفذه جيش الاحتلال الاسرائيلي في الحي الشرقي لبلدة كفرشوبا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2025 - 11:18

مراسل المنار: تفجير كبير نفذه جيش الاحتلال الاسرائيلي في الحي الشرقي لبلدة كفرشوبا

منذ 44 mins 25 January، 2025
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