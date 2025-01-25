قناة 14 العبرية: يمكن للجيش الإسرائيلي أن يروي القصص حتى الغد عن تدمير حماس لكن الواقع يُظهر أن هذا التنظيم يسيطر سياسيًا وعسكريًا على غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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January 25 2025 - 11:18

قناة 14 العبرية: يمكن للجيش الإسرائيلي أن يروي القصص حتى الغد عن تدمير حماس لكن الواقع يُظهر أن هذا التنظيم يسيطر سياسيًا وعسكريًا على غزة

منذ 45 mins 25 January، 2025
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