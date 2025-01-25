تيدروس أدهانوم غبرييسوس: هذه الموارد كافية لتزويد 50 ألف مريض بالرعاية الخاصة بالأمومة وعلاج الصدمات وسوء التغذية والأمراض غير المعدية ولتحسين الوقاية من العدوى في المرافق الصحية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2025 - 06:42

تيدروس أدهانوم غبرييسوس: هذه الموارد كافية لتزويد 50 ألف مريض بالرعاية الخاصة بالأمومة وعلاج الصدمات وسوء التغذية والأمراض غير المعدية ولتحسين الوقاية من العدوى في المرافق الصحية

منذ 1 ساعة 25 January، 2025
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