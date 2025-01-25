المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس على منصة إكس: منذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة كثفت منظمة الصحة العالمية استجابتها الصحية ورغم ذلك الظروف في غزة لا تزال صعبة والعمليات معقدة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2025 - 06:42

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس على منصة إكس: منذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة كثفت منظمة الصحة العالمية استجابتها الصحية ورغم ذلك الظروف في غزة لا تزال صعبة والعمليات معقدة

منذ 1 ساعة 25 January، 2025
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