القناة 12 الإسرائيلية: المواد التي عرضتها “الجزيرة” ببرنامج “ما خفي أعظم” تكشف حجم فشل الاستخبارات في السبت الأسود – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2025 - 00:32

القناة 12 الإسرائيلية: المواد التي عرضتها “الجزيرة” ببرنامج “ما خفي أعظم” تكشف حجم فشل الاستخبارات في السبت الأسود

منذ 6 mins 25 January، 2025
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