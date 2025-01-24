“يديعوت أحرونوت” عن مصادر: المجلس المصغر لم يصوت على قرار انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2025 - 09:08

“يديعوت أحرونوت” عن مصادر: المجلس المصغر لم يصوت على قرار انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان

منذ 38 mins 24 January، 2025
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