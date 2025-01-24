وزارة الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية اسقطت121 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية الليلة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2025 - 07:34

وزارة الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية اسقطت121 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية الليلة الماضية

منذ 57 mins 24 January، 2025
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