وزارة الصحة بغزة: أكثر من 5500 شهيداً ومفقوداً ارتقوا خلال العملية الصهيونية الأخيرة شمالي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2025 - 02:58

وزارة الصحة بغزة: أكثر من 5500 شهيداً ومفقوداً ارتقوا خلال العملية الصهيونية الأخيرة شمالي قطاع غزة

منذ 27 mins 24 January، 2025
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