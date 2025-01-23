مراسل المنار: قوات العدو الاسرائيلي تتوغل في حي “راس الضهر ” غرب بلدة ميس الجبل وتداهم عددا من المنازل بمشاركة الدبابات وسط اطلاق نار بإتجاه المنازل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2025 - 12:54

مراسل المنار: قوات العدو الاسرائيلي تتوغل في حي “راس الضهر ” غرب بلدة ميس الجبل وتداهم عددا من المنازل بمشاركة الدبابات وسط اطلاق نار بإتجاه المنازل

منذ 21 mins 23 January، 2025
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