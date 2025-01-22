القناة 12 العبرية: الائتلاف الحكومي يُفشل مشروع قانون تقدمت به “المعارضة الاسرائيلية” لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2025 - 17:04

القناة 12 العبرية: الائتلاف الحكومي يُفشل مشروع قانون تقدمت به “المعارضة الاسرائيلية” لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر

منذ 40 mins 22 January، 2025
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