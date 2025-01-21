سرايا القدس كتيبة جنين: يخوض مقاتلونا معارك ضارية مع قوات العدو في محاور القتال بالمخيم ويمطرون قوات العدو والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة محققين إصابات مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2025 - 22:34

سرايا القدس كتيبة جنين: يخوض مقاتلونا معارك ضارية مع قوات العدو في محاور القتال بالمخيم ويمطرون قوات العدو والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة محققين إصابات مؤكدة

منذ 1 ساعة 21 January، 2025
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