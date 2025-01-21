وسائل إعلام فلسطينية: مقاومون يهاجمون آليات الاحتلال بعبوات ناسفة عند مدخل بلدة سيلة الحارثية غرب جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2025 - 20:50

وسائل إعلام فلسطينية: مقاومون يهاجمون آليات الاحتلال بعبوات ناسفة عند مدخل بلدة سيلة الحارثية غرب جنين

منذ 18 mins 21 January، 2025
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